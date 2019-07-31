Президент представил прокурорскому корпусу нового врио генпрокурора (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня подписал указ о назначении Думитру Робу на должность врио генерального прокурора после положительного заключения по этому поводу Высшего совета прокуроров. Затем глава государства представил нового руководителя данного ведомства прокурорскому корпусу.

Додон пожелал Робу успехов в выполнении сложных задач, которые стоят перед этим важным государственным учреждением.

Повторил, что общество ждёт результатов расследования банковской кражи, узурпации власти в стране, разоблачения коррупционных схем и привлечения к ответственности виновных. Выразил надежду на то, что с назначением нового врио руководителя Генеральная прокуратура станет поистине современным и профессиональным учреждением, которое будет строго соблюдать законодательство и чаяния граждан, – отметил он.

Глава государства также заверил в том, что профессионализм, неподкупность и деятельность согласно букве закона будут оценены и полностью поддержаны новой властью.