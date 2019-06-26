Президент представил коллективу Службы и информации и безопасности ее новое руководство (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня на официальной церемонии глава государства Игорь Додон представил коллективу Службы информации и безопасности Республики Молдова новых руководителей: директора СИБ, полковника Александра Есауленко, и его заместителя, полковника Артура Гуменюка.

– Искренне поздравил новое руководство службы, пожелал им успехов в выполнении задач ведомства. Выразил уверенность в том, что господа Есауленко и Гуменюк, будучи профессионалами с большим опытом работы, достигнут успехов в осуществлении миссии по защите Республики Молдова, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Вместе с тем, глава государства отметил необходимость вывода силовых структур, в том числе Службы информации и безопасности, из-под политического влияния. Они должны действовать исключительно на основе национальных интересов Республики Молдова, а руководство следует назначать только по критериям профессионализма и патриотизма, уверен Игорь Додон.

– Добавил, что у каждого партнера Республики Молдова на Западе и Востоке есть свои национальные интересы, которые иногда совпадают с нашими, а иногда нет. В связи с этим подчеркнул, что наше государство должно в первую очередь исходить из своих национальных интересов, и тогда нас поймут и начнут уважать и на Западе, и на Востоке, – подытожил он.

Напомним, кандидатуры Александра Есауленко и Артура Гуменюка были одобрены вчера парламентским большинством.