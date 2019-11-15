Президент представил коллективам еще трех новых министров (ФОТО)

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Президент представил сегодня коллективам трех министерств их новых руководителей. Это Анатол Усатый, министр экономики и инфраструктуры, Фадей Нагачевский, министр юстиции, и Аурелиу Чокой, министр иностранных дел и европейской интеграции.

Игорь Додон поздравил как новых министров, так и сотрудников ведомств по случаю начала нового важного этапа для нашей страны. Президент пожелал им успехов в работе с целью достижения новых результатов, которые приведут к улучшению жизни граждан.

– Подчеркнул, что, если будут выполнены задачи, которые перечислены в предложенной мною новому правительству дорожной карте, уже в ближайшее время мы почувствуем перемены к лучшему. Заверил министров в том, что и администрация президента, и депутаты, давшие им вотум доверия, окажут необходимую поддержку для достижения результатов, которых ожидают все, – заявил он.