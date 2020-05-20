Президент – правым: Вспомните, как “закончил” Филат, когда послушал еврочиновников, действующих ради галочки в своей карьере (ВИДЕО

0

Правые партии снова начали жестко поднимать геополитические темы: дескать, давайте “скинем” социалистов и Додона, потому что они – “рука” Путина, а мы должны быть с НАТО, Румынией, ЕС и т. д. Как раз на таких вещах Владимир Плахотнюк всех и “разводил”. Об этом в рамках передачи “Дело принципа” на телеканале Accent TV заявил Игорь Додон.

– И Воронина, и Филата, и других. И Воронин, и Филат остались не у дел. Так вот, уважаемые бывшие партнеры по коалиции, Санду и Нэстасе: если мы с вами позволим себя “разводить”, как кроликов, на основании геополитических заявлений, то у нас будет такой же конец. Проблема не в том, кто первый, а кто – второй. Еще неизвестно, кто будет первый, а кто – второй. Но то, что и у вас, и у нас в этом случае политического будущего не будет, а будет опять захваченное государство Плахотнюком через Канду и Шора – это 100%. Нельзя и не нужно сейчас играть в геополитические дебаты, – сказал он.

Глава государства отметил, что он неслучайно четко и последовательно проводит идею взвешенной внешней политики.

– Не надо сейчас слушать Канду, который говорит, что Додон с Путиным дает какие-то интервью “Euronews” или другим, и на этом пытается разыграть правых. И некоторые послы слушают это, им нравится, потому что хорошо звучит. Хочу напомнить уважаемым послам, что вы говорили об этих же депутатах, об этой партии Плахотнюка буквально полтора года назад: что это – захваченное государство. Вы что, хотите к этому вернуться, только чтобы насолить кому-то внешне? Тогда у вас будет то же самое, что и 3-4 года назад. Люди всё видят и хорошо понимают. И не надо настаивать и подставлять правые партии, чтобы вам шли в угоду. Хочу напомнить Санду и Нэстасе о том, как Филат в 2013-м послушал европейцев и пошел опять на коалицию с Плахотнюком против Воронина. Это был май-июнь 2013 года, я был в оппозиции и помню. Филат категорически был против и сказал, что лучше всё разрубить и пойти на досрочные. Но приехали комиссары и сказали назначить премьером Лянкэ ради европейского будущего. Чем это все закончилось? Уважаемые Нэстасе и Санду: возьмите учебники и посмотрите современную историю 7 лет назад. То же самое может произойти, если вы опять послушаете каких-то европейских чиновников, которые для своей карьеры, чтобы поставить галочку, что справились с пророссийской силой, заставят вас пойти с Канду и Шором. Вы закончите так же, это вопрос времени, – предупредил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.