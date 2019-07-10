Президент пожелал национальной сборной по регби получить “олимпийские путевки” (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства провел встречу с национальной женской сборной Республики Молдова по регби, которой предстоит участие в Предолимпийском турнире 13-14 июля в Казани, Россия.

Игорь Додон вручил нашей команде флаг Республики Молдова, чтобы они с гордостью несли его на спортивном мероприятии. Президент пожелал им успехов в состязаниях и получения «путёвок» на летние Олимпийские игры 2020 года.

Отметим, что команда Молдовы сыграет в группе «А» вместе с Францией, Польшей и Италией, а победитель турнир напрямую попадет на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.