Президент поздравил жителей страны с Днем святого великомученика Георгия Победоносца

Этот древнеримский воин, отдавший жизнь за Христа, издревле почитался как покровитель христолюбивого воинства.

Особенно почитался святой Георгий на молдавской земле, отметил Игорь Додон. Так, его лик изображён на победоносном знамени нашего великого господаря и полководца Штефана Великого. В Молдове очень много храмов освещены в его честь. Святой Георгий Победоносец почитается и среди гагаузского народа – с его памятью связан отмечаемый сегодня гагаузский народный праздник Хедерлез.

– Символично, что в эти дни мы готовимся праздновать годовщину Победы над фашистской Германией. Символом памяти о подвиге наших героев в той войне стала Георгиевская лента, повторяющая цвета ленты ордена святого Георгия Победоносца. Искренне поздравляю всех настоятелей, духовенство и прихожан храмов, носящих имя святого Георгия Победоносца, – написал глава государства на своей странице в соцсети.