Президент поздравил жителей Молдовы с Масленицей

Публикуем текст послания без сокращений.
Дорогие друзья,
В этот весенний день поздравляю вас с прекрасным праздником Масленицы.
Это старинный славянский праздник проводов зимы и традиционный праздник всех православных христиан, предшествующий началу Великого поста.
Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья, мира, благополучия и хорошего настроения. И пусть в ваших домах всегда царят любовь и взаимопонимание.
Хочу также выразить благодарность организаторам праздника за сохранение хороших традиций и проведение ярких и красочных мероприятий, радующих и детей, и взрослых.
С Масленицей, друзья!
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