Президент поздравил жителей Молдовы с Масленицей

Президент поздравил жителей Молдовы с Масленицей

Публикуем текст послания без сокращений. 

Дорогие друзья,

В этот весенний день поздравляю вас с прекрасным праздником Масленицы.

Это старинный славянский праздник проводов зимы и традиционный праздник всех православных христиан, предшествующий началу Великого поста.

Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья, мира, благополучия и хорошего настроения. И пусть в ваших домах всегда царят любовь и взаимопонимание.

Хочу также выразить благодарность организаторам праздника за сохранение хороших традиций и проведение ярких и красочных мероприятий, радующих и детей, и взрослых.

С Масленицей, друзья!

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