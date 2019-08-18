Президент поздравил жителей Комрата с 230-летием со дня основания этого города

Президент поздравил жителей Комрата с 230-летием со дня основания этого города

Вчера Комрат отметил 230-ую годовщину со дня своего основания. По этому случаю президент Молдовы Игорь Додон выступил c посланием на своей странице в соцсети. 

– Рад, что столица Гагаузской автономии меняется на глазах: идет строительство жилых домов, ремонтируются дороги. В Комрате много молодежи, а значит, у города есть будущее! Желаю всем горожанам процветания, радости и благополучной жизни в любимом городе, – отметил он. 

Стоит подчеркнуть, что жителей Комрата от имени президента поздравил его советник Сергей Мишин, а также депутаты ПСРМ.

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