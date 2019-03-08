Президент поздравил женщин с 8 Марта трогательным роликом (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон обратился с поздравлением по случаю 8 Марта ко всем женщинам Молдовы на молдавском и русском языках. Ниже публикуем текст послания без сокращений.

Дорогие наши женщины!

Вы все заслуживаете самых высоких наград, самых красивых слов и стихов, самых красивых цветов! Мы всегда восхищаемся вашим женским обаянием, оптимизмом, красотой. Мир держится на ваших хрупких плечах, семейный очах согрет вашей любовью, вы растите и воспитываете детей, а новое поколение – это будущее нашей страны. Вы добиваетесь самых высоких результатов в вашей профессиональной деятельности.

Во все времена, вы несете в мир любовь и доброту. Вы проявляете силу и стойкость в трудные периоды жизни, вы строите и созидаете, вы всегда самоотверженно трудитесь. И сегодня ваше участие, ваш труд, в жизни нашего государства и становится все более значимым. Женщины всегда несли и несут огромную ответственность за настоящее и будущее нашей Молдовы, гражданский мир и согласие в обществе.

Для меня, как президента важно, чтобы молдавская государственная политика было ориентирована на поддержку женщин, семьи и материнства, я буду продолжать продвигать социальные программы, повышать престиж семейных ценностей, создавать все условия для того, чтобы женщины могли себя реализовать во всех сферах.

Поздравляю вас от всей души с прекрасным праздником — Международным женским днем 8 марта!