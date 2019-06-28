Президент поздравил выпускников Гагаузии с окончанием учебы (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства сегодня побывал на Балу выпускников Гагаузской автономии – торжественной церемонии, организованной на площади Победы в Комрате по случаю завершения учебы.

Игорь Додон поздравил выпускников со знаменательным событием в их жизни, пожелал им достичь в дальнейшем успехов, быть всегда любознательными и усердными. Кроме того, он пожелал им верить в себя, ставить перед собой амбициозные цели и достигать их, но никогда не забывать родной край и любимых учителей.

После приветственных слов Додон вручил почетные дипломы Президента Республики Молдова выпускникам, которые отметились в процессе учебы и достигли высоких результатов.

– В ходе торжества сообщил, что в этом году, как и в предыдущие годы, вручу почетные дипломы ста лучшим выпускникам-лицеистам 2019 года из всей страны. Это красивое мероприятие стало уже традиционным и проходит третий год подряд, являясь жестом внимания и поощрения молодежи, а также импульсом, побуждающим их стремиться к новым высотам, – отметил он.