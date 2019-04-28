Президент поздравил всех жителей Молдовы с Пасхой трогательным видео

Президент поздравил всех жителей Молдовы с Пасхой трогательным видео

Глава государства обратился с поздравительным посланием к гражданам по случаю Светлого Христова Воскресения. 

Искренне поздравляю всех граждан Молдовы, которые чтят православные традиции, cо Светлым Христовым Воскресением! В эти дни вечные духовные ценности и идеалы объединяют наш народ со всем православным миром.

Для моей семьи Пасха – самый большой и светлый религиозный праздник. Она символизирует триумф жизни, возрождение и милосердие, укрепляет нашу надежду и веру, желание творить добрые дела и помогать ближним.

Любите и берегите своих родных, дарите радость и оказывайте поддержку тем, кто в ней нуждается. Стойко храните нашу веру! Мира, спокойствия, процветания и гражданского согласия нашей Молдове!

Желаю всем светлой и радостной Пасхи!

Христос воскресе!

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