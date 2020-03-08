Президент поздравил всех женщин страны с 8 Марта (ВИДЕО)

Глава государства опубликовал трогательное послание на своей странице в соцсети.

Ниже публикуем его текст без сокращений.

Наши дорогие красивые, милые женщины – мамы, жёны, дочери, сёстры, коллеги!

Вы заслуживаете внимания, любви, поддержки, тёплых слов и цветов не только в этот праздник, но и каждый день, все 365 дней в году.

8 Марта – это День женской солидарности и борьбы за права прекрасной половины человечества. К сожалению, в нашей стране есть ещё ряд нерешённых проблем, связанных с правами женщин. Нам пока не удалось до конца искоренить домашнее насилие в отношении слабого пола, женщины не представлены пропорционально и в политике.

Я, как президент Молдовы, внимательно слежу за тем, чтобы власть на всех уровнях продолжала развивать социальные программы по поддержке материнства и детства. Мы будем жёстко пресекать все случаи домашнего насилия в отношении женщин, создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, которым руководят представительницы прекрасного пола, соблюдать гендерный баланс в исполнительной и законодательной властях, а также на местном уровне. Мы создадим условия для полноценного участия женщин в жизни общества.

Дорогие женщины, желаю вам успехов в профессиональной деятельности. Пусть в ваших семьях и домах всегда царит атмосфера любви и гармонии. Будьте красивыми и любимыми каждый день!

Поздравляю вас с праздником 8 Марта!