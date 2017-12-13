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Президент поздравил всех верующих страны с днем святого Андрея

Президент поздравил всех верующих страны с днем святого Андрея

Сегодня отмечается день памяти одного из величайших святых и одного и сподвижников Иисуса Христа – Андрея Первозванного. Согласно легенде, он был первым, кто принёс весть о Христе на нашу землю.

Святой апостол Андрей Первозванный всегда был особо почитаем на нашей земле, а его имя и деятельность нашли отображение во многих традициях молдавского народа, отметил на своей странице в социальной сети президент Игорь Додон.

От всего сердца поздравляю всех православных верующих с праздником этого святого. Особенно поздравляю всех, кто носит имя Андрей или кто крещён под этим именем, – добавил он. 

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