Президент поздравил всех экономистов страны с их профессиональным праздником

Игорь Додон отметил, что этот день – отличная возможность обратиться к ним с коллегиальными и сердечными поздравлениями и выразить признательность и благодарность за их ежедневный добросовестный труд на благо граждан Республики Молдова.



– Ваша профессия – очень ответственная и отнюдь не легкая – включает в себя выполнение сложных заданий и задач, требующих высокой квалификации, профессиональных и личных навыков и компетенции. Выполняемая Вами работа на предприятиях и организациях играет важную роль в обеспечении их успеха. Традиционная работа с цифрами и непосредственный контакт с людьми требуют от Вас не только профессиональной компетентности и максимального сосредоточения, но и терпения, честности, прагматического мышления и много других важных качеств, особенно сегодня, когда Республика Молдова остро нуждается в большом экономическом рывке, потоке идей и действий, направленных на экономическое развитие страны, консолидацию общества и решение существующих проблем, – отметил Игорь Додон.

Президент также подчеркнул, что молдавские экономисты проявили способность противостоять сегодняшним вызовам, и “мы, общими усилиями, сможем обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам”.

– Желаю вам крепкого здоровья, счастья и радости в личном и профессиональном плане. Успехов Вам в достижении нашей общей цели – процветания государства Республика Молдова, – подытожил он.