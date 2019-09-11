Президент поздравил верующих с праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи

Президент поздравил верующих с праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи

Сегодня православные верующие празднуют Усекновение головы Святого пророка Иоанна Крестителя – Предтечи и Крестителя Господа нашего Иисуса Христа.

Святой Пророк Иоанн большую часть жизни провел в одиночестве, молитвах, посте и покаянии, пока ему не снизошло поручение начать проповедовать. Задачей Иоанна было подготовить людей к пришествию Иисуса и сделать Его известным миру. Святой Иоанн принял мученическую смерть. Его обезглавили по требованию царя Ирода, который на пиру попросил Саломею исполнить танец, а в качестве платы за него предложил ей голову Святого Иоанна Крестителя.

По случаю праздника президент обратился ко всем верующим страны, пожелав им, чтобы Пророк Иоанн Креститель благословил и защитил их от всех бед.

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