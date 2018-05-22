Президент поздравил верующих с праздником Святого Николая

Сегодня православные верующие празднуют перенесение мощей Святого Иерарха Николая. По этому случаю глава государства принял участие в богослужении, проведенном в кишиневском Христорождественском кафедральном соборе.

– Сегодня во многих населенных пунктах нашей страны отмечаются храмовые праздники, и среди них мое родное село Садова. Поздравляю всех граждан страны, особенно тех, кто отмечают храмовые праздники своих населенных пунктов. Передаю им пожелания здоровья, мира и благополучия, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Святой Николай жил в III-IV веках и был Епископом Мир Ликийских. Принял страдания во имя Христа, но был освобожден из тюрьмы вместе со всеми христианами во времена правления Святого царя Константина Великого. Мощи Святого Иерарха Николая были перенесены из Мир Ликийских в Бари (Италия) 22 мая 1087 года, чтобы они не попали в руки мусульман.

Святой Иерарх Николай широко известен своими добрыми делами и признан символом добродетели и порядочности.