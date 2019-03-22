Президент поздравил верующих с праздником 40 святых

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Праздник 40 святых является одним из важнейших в церковном мире. В этот день все православные верующие чтят память сорока севастийских мучеников. Сегодня, по обычаю, домохозяйки пекут 40 калачей – «святых» или «мучеников», которыми после освящения в церкви делятся с семьей, родственниками и близкими людьми.

По случаю праздника Игорь Додон обратился с поздравлением на своей странице в соцсети.

– Желаю всем православным христианам и жителям нашей страны здоровья, душевного спокойствия и благополучия, – отметил он.