Президент поздравил верующих с Днём святого великомученика Пантелеймона

Президент поздравил верующих с Днём святого великомученика Пантелеймона

Сегодня православные верующие чествуют святого великомученика Пантелеймона, одного из самых известных и почитаемых святых православной церкви.

Святой Пантелеймон также именуется безмездным врачом поскольку он силой своей веры исцелял многих больных, за что не требовал никакой оплаты. Считается покровителем врачей и целителем хворых.

– По случаю этого праздника передаю искренние поздравления всем нашим согражданам и особенно тем, кто сегодня празднует день рождения. Желаю всем душевного спокойствия, здоровья и процветания, – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md