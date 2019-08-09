Президент поздравил верующих с Днём святого великомученика Пантелеймона

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Сегодня православные верующие чествуют святого великомученика Пантелеймона, одного из самых известных и почитаемых святых православной церкви.

Святой Пантелеймон также именуется безмездным врачом поскольку он силой своей веры исцелял многих больных, за что не требовал никакой оплаты. Считается покровителем врачей и целителем хворых.

– По случаю этого праздника передаю искренние поздравления всем нашим согражданам и особенно тем, кто сегодня празднует день рождения. Желаю всем душевного спокойствия, здоровья и процветания, – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети.