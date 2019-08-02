Президент поздравил верующих с Днём святого пророка Илии

Президент поздравил верующих с Днём святого пророка Илии

Сегодня православная церковь чтит память Святого Пророка Илии – одного из величайших пророков Ветхого Завета, который почитается не только христианами, но также мусульманами и иудеями.

Пророк Илия считается наставником людей, далеких от Бога, великим чудотворцем, бесстрашным борцом и защитником веры. Святой Илия почитается христианами как человек дождя, спасший своей молитвой народ Израиля после трех с половиной лет засухи.

Президент Молдовы Игорь Додон уделяет особое внимание чествованию этого святого в нашей стране.

– По случаю прекрасного христианского праздника я посылаю искренние поздравления всем гражданам, желаю вам здоровья и благополучия. Также адресую искренние добрые пожелания всем, празднующим сегодня именины, – написал он на своей странице в социальной сети.

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