Президент поздравил верующих с Днем святых Константина и Елены и Днем всех святых

Президент поздравил верующих с Днем святых Константина и Елены и Днем всех святых

Сегодня христиане отмечают День святых Константина и Елены. Елена, жена римского императора, сумела воспитать сына Константина в духе веры Христа, убедив мужа не совершать гонения на верующих. Ими были построены многочисленные христианские храмы.

Также сегодня, в первое воскресенье после праздника Троицы Церковь воспоминает память всех святых, начиная с самых ранних веков христианства. Фактически, это праздник каждого из нас, поскольку все мы крещены под именами того или иного святого, отметил на свой странице в соцсети глава государства.

– Искренне поздравляю всех священнослужителей и прихожан храмов освященных в честь святых Константина и Елены, в том числе жителей города Бельцы, где центральный собор города носит их имена. Также поздравляю всех православных христиан с праздником Всех Святых. Желаю всем мира, добра и божьей помощи! – отметил он. 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md