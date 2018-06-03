Президент поздравил верующих с Днем святых Константина и Елены и Днем всех святых

Сегодня христиане отмечают День святых Константина и Елены. Елена, жена римского императора, сумела воспитать сына Константина в духе веры Христа, убедив мужа не совершать гонения на верующих. Ими были построены многочисленные христианские храмы.

Также сегодня, в первое воскресенье после праздника Троицы Церковь воспоминает память всех святых, начиная с самых ранних веков христианства. Фактически, это праздник каждого из нас, поскольку все мы крещены под именами того или иного святого, отметил на свой странице в соцсети глава государства.

– Искренне поздравляю всех священнослужителей и прихожан храмов освященных в честь святых Константина и Елены, в том числе жителей города Бельцы, где центральный собор города носит их имена. Также поздравляю всех православных христиан с праздником Всех Святых. Желаю всем мира, добра и божьей помощи! – отметил он.