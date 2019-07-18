Президент поздравил верующих с Днем обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского

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Сегодня православные верующие празднуют День обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского, одного из величайших поборников православной веры.

Преподобного Сергия Радонежского называют «ангелом-хранителем России» за то, что он защищал православную веру в тот исторический период, когда Россия была захвачена другими народами. Святой Сергий основал одну из самых больших русских лавр – Троице-Сергиеву Лавру, известную также под названием: Лавра Святого Сергия Радонежского. Это самый важный монастырь России, включенный в 1993 году в список наследия ЮНЕСКО.

Президент Молдовы Игорь Додон уделяет особое внимание чествованию этого святого в нашей стране.

– В 2014 году по моей инициативе в Молдову из Троице-Сергиевой Лавры (Сергиев Посад) была привезена икона и мощи Преподобного, а в 2015-м в Бельцах был воздвигнут монумент в честь Преподобного Сергия. По случаю этого красивого праздника искренне поздравляю всех верующих, а всем наречённым именем Сергей желаю всех благ на свете, – отметил он на своей странице в соцсети.