Президент поздравил учителей с профессиональным праздником: На вас лежит нелегкое бремя – служить примером!

Глава государства выступил с обращением по случаю профессионального праздника – Дня работника образования. Ниже публикуем его текст без сокращений.

Уважаемые работники системы образования,



Сегодня все мысли и слова благодарности, наша признательность и прекрасные цветы осени – для вас! Сегодняшний день посвящен тем, кто горит, чтобы сеять свет, кто живет для других, кто воспитывает грядущие поколения.



В этой праздничной атмосфере, царящей сегодня в детских садах, школах и университетах нашей страны, а также в ваших семьях, от имени всего народа, с чувствами восхищения и уважения, которые вы вызываете в людях, адресую вам сердечные поздравления и добрые пожелания.



Посвятив себя главной профессии, вы выполняете самую важную работу, осуществляете самую благородную миссию – указываете людям профессиональный и духовный путь их становления.



Быть учителем – значит быть впереди, быть тем, на кого смотрят, за кем следуют, кому подражают. Это значит выбирать, что, когда и, особенно, как сказать, чтобы быть услышанным. На вас лежит нелегкое бремя – служить примером. Благодарим вас за то, что несете эту ответственность, благодарим за самопожертвование.



Дорогие Учителя,



Дарите любовь – и через годы она вернется к вам, воплощенная в ставших родителями воспитанниках. Преподавайте с упоением – и вырастет новое поколение профессионалов. Дерзайте разрушать стереотипы – и мы создадим обновленное конкурентоспособное современное общество. Воспитывайте молодежь – и завтрашние граждане Республики Молдова будут настоящими патриотами.