Президент поздравил соцработников с профессиональным праздником

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с обращением по случаю Дня работника социальной защиты населения.

Публикуем его текст без сокращений:

Поздравляю вас с профессиональным праздником и прошу принять самые теплые и искренние слова уважения и благодарности за самоотверженный бескорыстный труд во имя и на благо человека.

Забота о людях из социально незащищенных слоев населения была и остается одним из неотъемлемых факторов развития человеческой цивилизации. Она отражает фундаментальную связь между стремлением к самосохранению и тенденцией к защите и спасению общества, которая обусловливает выживание и прогресс человечества.

Убежден, что в системе социальной защиты остаются только люди с большой душой, которой хватает на то, чтобы разделить ее с обездоленными и не ждать за это награды. Самоотверженность и полное участие, сострадание и бескорыстная помощь, любовь и великодушие – именно в этих незаменимых проявлениях человечности нуждаются оставшиеся без попечения родителей дети, лица с ограниченными возможностями, пожилые, маргинализированные и одинокие люди. За вашу доброту и отзывчивость, за теплоту в голосе и способность слушать, сочувствовать и помогать выражаю вам глубокую благодарность и признательность.

Желаю вам здоровья, мира и благополучия. Пусть ваша миссия приносит радость и удовлетворение для вашего личного блага и во имя процветания государства Республика Молдова.