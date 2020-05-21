Президент поздравил Сергея Шойгу с юбилеем

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Министру обороны Российской Федерации сегодня исполнилось 65 лет. Игорь Додон поздравил Сергея Шойгу с юбилеем и пожелал ему доброго здоровья, долгих плодотворных лет жизни на избранном пути и новых успехов во всех делах и помыслах.

– Пользуясь приятной возможностью, хочу отметить такие его качества, как высокий профессионализм, уникальный опыт, принципиальность и смелость в отстаивании государственных интересов, которые, наряду с замечательными человеческими качествами, снискали ему заслуженный авторитет и признание не только в России, но и далеко за её пределами. В Республике Молдова мы высоко ценим большой личный вклад Сергея Кужугетовича в обеспечение как региональной, так и международной безопасности, – отметил президент.

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