Президент поздравил с юбилеем коллектив комбината “МАКОН” (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон посетил сегодня кишиневский Комбинат строительных материалов “МАКОН”, который является одним из крупнейших национальных производителей в этой отрасли экономики.

Комбинат был основан в 1899 году как частное предприятие, а в 1944-м была зарегистрирована торговая марка “МАКОН”. В нынешнем году предприятие отмечает 120 лет со дня основания и к сегодняшнему дню стало национальным лидером в производстве кирпича (72% внутреннего рынка) и керамзита (100%). Благодаря этим впечатляющим результатам в 2018 году комбинат внес существенный вклад в республиканский и местный бюджет, а также в бюджеты социального и медицинского страхования на сумму около 33 млн. леев. Коллектив предприятия насчитывает около 320 человек, средняя зарплата составляет 8600 леев.

Игорь Додон поздравил всех работников “МАКОН” с юбилеем, пожелав им много успехов и новых достижений. Он также пообещал предприятию поддержку в поиске новых рынков сбыта.

Кроме того, глава государства вручил государственные награды группе работников за многолетний добросовестный труд в области производства строительных материалов, за заслуги в повышении эффективности производства и высокий профессионализм. Так, четыре человека получили медали “За гражданские заслуги”, еще двое – почетные звания “Заслуженный деятель”. Кроме того, самому комбинату “МАКОН” был присвоен орден “Трудовая слава”.

