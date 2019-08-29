Президент поздравил с храмовым праздником жителей села Нихорень (ФОТО, ВИДЕО)

Президент поздравил с храмовым праздником жителей села Нихорень (ФОТО, ВИДЕО)

В завершение поездки в Рышканский район президент Молдовы Игорь Додон принял участие в храмовом празднике села Нихорень в честь Успения Пресвятой Богородицы.

По этому случаю в селе были организованы многочисленные культурно-спортивные мероприятия для людей всех возрастов. Так, селяне и гости Нихорень играли в теннис, волейбол и футбол, а дети смогли развлечь себя на специально оборудованной площадке с качелями, горками и т.д. Вечером состоялся концерт, а кульминацией праздника стал фейерверк.

– Поздравил жителей села с храмовым праздником, пожелал им мира, крепкого здоровья и процветания. Рад, что жители сёл Молдовы свято чтят исторические и семейные традиции, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

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