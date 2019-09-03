Президент поздравил с днем рождения известного молдавского писателя Иона Друцэ

Президент поздравил с днем рождения известного молдавского писателя Иона Друцэ

Глава государства поздравил многоуважаемого писателя Иона Друцэ с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и благополучия.

– Хорошо известно, что человек может считаться успешным, если построит дом, посадит дерево, вырастит сына. Ион Друцэ построил «Каса маре» нашего народа, высадил древо патриотизма и любви к стране в сознании целого народа, содействовал воспитанию многих поколений молдаван в духе общечеловеческих ценностей. Направляю нашему великому писателю пожелания душевного спокойствия, новых достижений и много поводов для радости. Долгих лет Вам, Маэстро! – отметил он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md