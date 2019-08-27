Президент поздравил с 50-летием совместной жизни супружескую пару Мукуца из Сынжеры (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня в здании Администрации Президента глава государства поздравил с 50-летием совместной жизни супружескую пару Мукуца из поселка Сынжера столичного муниципия.

Илларион и Елена Мукуца полвека прожили в гармонии, вырастили троих детей, а сейчас в большой дружной семье растут шестеро внуков и один правнук. Игорь Додон пожелал семье Мукуца здоровья, процветания и долгих счастливых лет в окружении родных. Президент выразил им уважение за преданность и любовь, которые они питают друг к другу вот уже полстолетия.

Отметим, что поддержка многодетных и социально уязвимых семей, а также супругов-долгожителей остается одним из приоритетов Администрации Президента. Напомним, что 2019 год президентским указом объявлен Годом семьи в Республике Молдова.