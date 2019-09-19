Президент поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником

Президент поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником

Сегодня исторический день, поскольку исполняется 75 лет со дня создания национальной гражданской авиации. По прошествии лет гражданская авиация нашей страны достигла многочисленных успехов и утвердилась в качестве важного сектора национальной экономики, направленного на обеспечение благосостояния населения, отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

По этому случаю он адресовал искренние поздравления работникам и ветеранам гражданской авиации.

– Твердо убежден в том, что непрестанные усилия каждого из работников и ветеранов гражданской авиации станут значительным шагом на пути развития авиационной отрасли и процветания Республики Молдова, – отметил глава государства. 

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