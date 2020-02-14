Президент поздравил председателя «Справедливой России» с днем рождения

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Глава государства сердечно поздравил председателя партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе России Сергея Миронова с днём рождения и искренне пожелал ему доброго здоровья, долгих и плодотворных лет жизни и новых достижений на ответственном посту.

За годы парламентской деятельности в Государственной Думе Сергей Миронов проявил себя как большой патриот своей страны, заботящийся, прежде всего, об интересах российских граждан. Принципиальность, бескомпромиссность и последовательность в отстаивании государственных позиций, в том числе на международном уровне, вызывают глубокое уважение, отметил президент.

– От всей души желаю уважаемому Сергею Михайловичу большого личного счастья, удачи и успехов на избранном пути! – подытожил он.