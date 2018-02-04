Президент поздравил председателя Госдумы РФ с днем рождения

Глава государства пожелал Вячеславу Володину доброго здоровья, долгих и плодотворных лет жизни и новых успехов на высоком государственном посту.

В поздравительном послании президент отметил, что деятельность Володина в качестве председателя Государственной Думы высоко оценивается не только в России, но и в Республике Молдова.

– Ваше стремление не только к углублению межпарламентского сотрудничества с нашей страной, но и к развитию конструктивных межгосударственных отношений России и Молдовы в различных областях, находит положительный отклик у большинства населения в Республике Молдова. Пользуясь приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Вячеслав Викторович, счастья, удачи, благополучия и достижения поставленных целей, – подчеркнул Игорь Додон.