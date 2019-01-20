Президент поздравил православных верующих с Собором Святого Пророка Иоанна Крестителя

Президент поздравил православных верующих с Собором Святого Пророка Иоанна Крестителя

Глава государства поздравил всех православных верующих Республики Молдова с праздником Собора Святого Пророка Иоанна Крестителя и Предтечи Господа, который отмечается сегодня, 20 января. 

Иоанн Креститель и Предтеча Господа – самый важный пророк, крестивший Христа в водах Иордана. В Святом Писании он упомянут как тот, кто готовил людей к приходу Сына Божьего. День Святого Иоанна Крестителя завершает цикл традиционных зимних праздников. В то же время по традиции говорится, что с сегодняшнего дня морозы перестанут быть крепкими, а погода станет теплее, отметил Игорь Додон.

– По случаю праздника желаю всем здоровья, благословения и душевного покоя. С именинами всех, кто носит имя Святого Иоанна Крестителя! – подчеркнул он. 

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