Президент поздравил православных верующих с днем Святого Андрея

Президент поздравил православных верующих с днем Святого Андрея

Православные христиане, придерживающиеся старого стиля, сегодня празднуют день Святого Апостола Андрея, также именуемого «Первозванным», потому что он был первым, кто откликнулся на призыв Иисуса Христа к апостольскому служению.

Апостол Андрей первоначально будучи учеником Святого Иоанна Крестителя, последовал за Иисусом Христом. Святой сопровождал Спасителя по дорогам Святой Земли и был свидетелем многих совершенных Им чудес. С ночью в канун праздника Святого Андрея связан целый ряд народных обычаев, традиций и поверий, а сам праздник Святого Андрея знаменует начало зимних праздников. По случаю праздника глава государства обратился с поздравлениями ко всем православным верующим нашей страны.

– От всей души поздравляю наших сограждан, которые отмечают сегодняшний праздник. Всем жителям нашей страны желаю мира, процветания и душевного тепла! – отметил он. 

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