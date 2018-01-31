Президент поздравил посла России в Молдове с днем рождения

Глава государства отметил, что за все годы пребывания Фарита Мухаметшина на посту Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова он проявил себя как дипломат самого высокого класса.

В непростое время для отношений между нашими странами он достойно защищает интересы своей страны, проявляя выдержку и такт, отметил президент.

– Неоценим вклад Фарита Мубаракшевича в сохранение, развитие и укрепление молдо-российских отношений, во взаимопонимание и сотрудничество между нашими народами. От всего сердца желаю имениннику крепкого здоровья, долгих лет жизни и всяческих успехов! – написал глава государства на своей странице в соцсети.