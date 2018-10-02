Президент поздравил пенсионеров в Бельцах с Днем пожилых людей (ФОТО)

Глава государства сегодня принял участие в праздничном мероприятии, организованном в муниципии Бельцы Благотворительным фондом ”Din suflet” в рамках национальной кампании по поддержке пожилых людей.

Игорь Додон обратился к участникам мероприятия с искренними словами поздравления по случаю Международного дня пожилых людей, выразив признательность за самоотдачу и многолетний труд в деле воспитания молодых поколений и процветания Республики Молдова. Президент напомнил, что наш моральный долг – стараться улучшить условия жизни представителей старшего поколения, чтобы они могли достойно жить. В заключение пожилые граждане, принявшие участие в мероприятии, получили подарки от фонда ”Din suflet”.

Напомним, что по случаю Международного дня пожилых людей Благотворительным фондом первой леди “Din suflet” второй год подряд проводится национальная кампания, в ходе которой помощь получат около 20000 пожилых людей по всей стране.



