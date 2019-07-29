Президент поздравил народ Молдовы с 25-летием со дня принятии Конституции

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29 июля 1994 года 83 депутата Парламента Республики Молдова проголосовали за принятие основного закона нащей страны – Конституции, воплотив в ее положениях многовековую надежду жителей нашего края на свободу и процветание в независимой и суверенной стране. По случаю праздника президент Молдовы Игорь Додон обратился с поздравлением ко всему народу.

Глава государства также отметил, что считает очень важным и в то же время символичным тот факт, что именно к 25-летию принятия Конституции администрация президента, правительство и парламент совместными усилиями и при широкой поддержке народа и внешних партнеров сумели восстановить верховенство закона в стране и положить конец узурпации власти.

– Мы оставили в стороне всё, что нас разделяет, и сфокусировались на программе консолидации, на мероприятиях, направленных на улучшение жизни граждан Республики Молдова. Наше общество, сильно разделенное по различным критериям, имеет перед собой пример проявления политической зрелости, и я очень надеюсь на то, что этому примеру последуют и в обществе, – отметил он.