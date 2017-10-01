Президент поздравил народ Китая с годовщиной провозглашения КНР

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил всех граждан Китая с 68-й годовщиной провозглашения Китайской Народной Республики, пожелав им мира и процветания.

Глава молдавского государства отметил, что благодаря приложенным совместным усилиям по реализации интересов обоих государств, отношения между странами активно развиваются через двусторонний и многосторонний политический диалог.

— Уверяю Вас, что я высоко ценю значительную техническую помощь, которую Китайская Народная Республика оказывает в областях, приоритетных для непрерывной модернизации Республики Молдова. Учитывая существующий потенциал экономических связей между нашими государствами, я выражаю твердую уверенность, что он будет и в дальнейшем востребован, главным образом путем активизации торгового обмена и взаимодействия в рамках проекта «Шелковый путь» , — сказал Додон.

Обращаясь к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, Додон пожелал ему крепкого здоровья и дальнейшего благополучия и заверил в своем самом высоком уважении.