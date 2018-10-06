Президент поздравил молдавских шахматистов с выдающимися успехами на Всемирной шахматной олимпиаде

От имени Федерации шахмат Республики Молдова Игорь Додон поздравил молдавских шахматистов с хорошим результатом выступления на Всемирной шахматной олимпиаде, состоявшейся в городе Батуми (Грузия) с 23 сентября по 6 октября, в которой приняли участие 185 мужских команд и 151 женских команд.

Сборные Республики Молдова одержали победу в схватках с более сильными и опытными противниками, чьи страны в несколько раз превосходят нас по численности, ресурсам и шахматным традициям, такие как Словения, Италия, Израиль, Голландия, Турция, Бразилия, Перу, Аргентина и другие.

– Поздравляю с очень хорошим результатом мастера спорта Паулу-Александру Гыту, которая набрала 7,5 очков в 9 сыгранных партиях, гроссмейстера Дмитрия Светушкина, который набрал 7,5 очков, что стало самым крупным результатом мужской сборной, а также гроссмейстеров Виорела Бологана, Виорела Йордэкеску, Владимира Хамицевича, Светлану Петренко, Елену Пырцак, мастеров Диану Бачу, Ольгу Хынку и Никиту Морозова, который впервые выступал в составе национальной шахматной сборной, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Игорь Додон выразил искреннюю признательность всем членам национальных сборных и тренерам за их серьезное отношение и проявленную старательность, благодаря которым они смогли доказать, что Молдова может на равных бороться с признанными мировыми шахматными сборными.

– Желаю всем дальнейших успехов и отличных результатов! – подытожил он.