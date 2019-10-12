Президент поздравил короля и весь народ Испании с национальным праздником этой страны

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От имени граждан Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон направил Его Величеству Королю Испании Филиппу VI и всему испанскому народу искренние поздравления по случаю Национального дня Королевства Испания, а также пожелания мира и дальнейшего процветания.

– Пользуясь приятной возможностью, с удовлетворением констатирую динамичное развитие молдо-испанского сотрудничества и выражаю благодарность за важную и постоянную поддержку, которую Королевство Испания оказывает Республике Молдова в процессе модернизации. Я твердо убежден, что совместными усилиями мы сможем укрепить наше взаимовыгодное партнерство, углубить молдо-испанские дружественные отношения, способствуя таким образом сближению между нашими государствами и народами, – отметил президент.