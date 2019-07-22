Президент поздравил Короля бельгийцев Филиппа с Национальным днем Бельгии

Президент поздравил Короля бельгийцев Филиппа с Национальным днем Бельгии

От имени народа Республики Молдова и от себя лично президент Молдовы Игорь Додон направил Королю бельгийцев Филипу самые искренние и теплые поздравления по случаю празднования Национального дня Королевства Бельгия. Глава государства пожелал мира и процветания королевской семье и всему бельгийскому народу.

– С удовольствием констатирую, что отношения между нашими государствами продолжают развиваться в духе дружбы и взаимной поддержки. Пользуясь приятной возможностью, хочу выразить уверенность в том, что у нас есть все необходимые предпосылки для углубления динамичного диалога, а также для использования новых перспектив сотрудничества, как в двустороннем плане, так и в международных организациях на благо обоих народов. Позвольте, Ваше Величество, еще раз пожелать Королевству Бельгия благосостояния и прогресса и примите, пожалуйста, уверения в моем глубоком к Вам почтении, – отметил Игорь Додон. 

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