Президент поздравил юристов с профессиональным праздником

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Глава государства обратился ко всем юристам страны по случаю отмечаемого ими сегодня профессионального праздника.

Публикуем ниже текст без сокращений:

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем юриста, который отмечает сегодня вся страна. Желаю вам всего самого доброго и, пользуясь случаем, хочу отметить самоотверженность и мудрость, которые вы проявляете в вашей деятельности и в обеспечении верховенства закона.



С достоинством нести звание юриста – особая ответственность. Беспристрастность, неподкупность и профессионализм гарантируют законность ваших действий, направленных на повышение эффективности Закона, защиту прав и свобод человека, на устойчивое развитие Республики Молдова.



Как глава государства я остаюсь твердым сторонником независимого и функционального правосудия. Именно поэтому, в свете последних событий, я призываю всех вас и особенно тех, кто служит Фемиде, отказаться от положения орудия в политических играх отдельных групп, свято беречь профессиональное достоинство и неподкупность.



Хочу отметить необходимость реформ, характерных для правового государства, и вашу главную задачу как юридического сообщества, как защитников Закона – с полной ответственностью обеспечивать эффективное осуществление этих реформ. Ведь сложные изменения, переживаемые сегодня обществом, порождают серьезные проблемы и подтверждают необходимость осуществления правосудия в соответствии с европейскими нормами и стандартами. Именно поэтому я буду добиваться содействия самых компетентных юристов для реализации подлинной реформы юстиции.



С надеждой на укрепление правового государства призываю вас, уважаемые юристы, принести на алтарь профессии вашу преданность и горячее стремление к справедливости.