Президент поздравил юристов с их профессиональным праздником

Глава государства подчеркнул, что, отмечая День юриста, наше общество признает и ценит роль и значимость служителей Фемиды в обеспечении общественного порядка, их вклад в построение и функционирование правового государства, повышение доверия граждан к органам юстиции.

Додон уверен: безупречное осуществление правосудия является непременным условием обеспечения верховенства закона и последовательного укрепления демократии в обществе.

– Сегодня все острее ощущается необходимость вашего вмешательства с целью обеспечения при помощи закона конституционного равновесия. Убежден, что осуществляя справедливое, транспарентное и независимое правосудие, проявляя высокий профессионализм и правовую культуру, не считаясь с трудностями, с которыми сталкивается национальная система правосудия, Вы будете более основательно следить за надлежащим выполнением закона, беспристрастно защищать основные права и свободы наших граждан, – рассказал президент.

В этом контексте Игорь Додон подтвердил достоверность идеи о том, что система правосудия является сложным механизмом и требует достаточной настойчивости, чтобы его всецело понять.

– Вот почему я желаю вам проявить большую объективность и достоинство, мастерство и интеллектуальный потенциал во имя достижения благородного идеала справедливости, – подытожил Игорь Додон.

Отметим, что День юриста ежегодно отмечается в Молдове 19 октября.