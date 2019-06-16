Президент поздравил граждан со Святой Троицей

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Сегодня православные верующие отмечают Святую Троицу, Пятидесятницу, также известную в народе как «Великое воскресенье» – один из двунадесяти праздников.

Великое воскресенье считается днем, когда на апостолов сошел Святой Дух, а также днем, когда появилась первая христианская община, ядро будущей Церкви. По традиции, в этот день церкви и дома украшаются ветками липы и ореха, которые символизируют языки пламени, сошедшие на учеников Христа. По случаю праздника президент Молдовы Игорь Додон выступил с посланием на своей странице в соцсети.

– Передаю искренние поздравления всем согражданам, желаю благополучия в доме и мира в стране. Поздравляю и жителей тех населенных пунктов, которые сегодня отмечают храмовый праздник, – отметил он.