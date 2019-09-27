Президент поздравил граждан с Воздвижением Креста Господня

0

Православная Церковь сегодня празднует Воздвижение Креста Господня. Этот праздник знаменует обретение Креста и Его воздвижение перед народом епископом Макарием Иерусалимским в 335 году и возвращение Животворящего Креста в 629 году из Персии при византийском императоре Ираклии, который с великим торжеством и благоговением поместил Его в Храм Гроба Господня в Иерусалиме.

Крест является символом победы над смертью и грехом, а праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают постом и молитвами, чтобы напомнить нам о Страстях и Смерти Иисуса Христа.

– Наш народ особенно чтит Крест Господня и соблюдает древнюю традицию установки Поклонных крестов на въездах в населенные пункты, перекрестках дорог и у источников. Да благословит нас Господь и защитит нашу страну Своим Животворящим Крестом! – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.