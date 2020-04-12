Президент поздравил граждан с Вербным воскресеньем

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Сегодня, в последнее воскресенье перед Пасхой, православные верующие отмечают Вербное воскресенье. Это один из двунадесяти праздников, символизирующий вхождение Господа Нашего в Иерусалим, где люди встречали Его цветами и пальмовыми ветвями (в наших краях используются веточки вербы), перед тем как Он подвергся мученической смерти.

Это праздник символизирует начало Страстной недели, которая заканчивается в ночь перед Воскресением Христовым. Глава государства обратился ко всем гражданам страны по случаю праздника на своей странице в соцсети.

– Желаю всем провести спокойное Вербное воскресенье и порадоваться этому благословенному празднику в кругу семьи и рядом с близкими, – отметил он.

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