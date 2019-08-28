Президент поздравил граждан с Успением Богородицы

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Сегодня православные верующие отмечают один из 12 основных праздников – Успение Богородицы. В этот день Святая Дева Мария отошла в мир иной.

Для нас этот день стал праздничным, поскольку мы обрели Небесную Покровительницу, которая помогает во всех наших земных делах, отметил на своей странице в соцсети президент Молдовы Игорь Додон.

– Мои особые поздравления сегодня всем в Республике Молдова, кто празднует день ангела. Пусть Святая Дева Мария, чьим именем они наречены, покровительствует им и благословляет жизненный путь. Искренне поздравляю также жителей населённых пунктов, где церкви названы в честь Успения Богородицы. Желаю им мира, благополучия и помощи Пресвятой Богородицы! – подчеркнул он.