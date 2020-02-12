Президент поздравил граждан с Собором трёх святителей

Президент поздравил граждан с Собором трёх святителей

Сегодня православные верующие отмечают по старому стилю Собор трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, считающихся одними из величайших учителей и пастырей Церкви.

Три святителя жили в IV веке и вели трудную непрекращающуюся борьбу за истинную веру, за православие, проповедуя всем глубину учения Господа Нашего из Святого Писания.

По случаю этого праздника президент пожелал здоровья, счастья и душевного спокойствия всем христианским верующим, особенно тем, кто сегодня празднует именины.

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