Президент поздравил граждан с Собором трёх святителей

0

Сегодня православные верующие отмечают по старому стилю Собор трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, считающихся одними из величайших учителей и пастырей Церкви.

Три святителя жили в IV веке и вели трудную непрекращающуюся борьбу за истинную веру, за православие, проповедуя всем глубину учения Господа Нашего из Святого Писания.

По случаю этого праздника президент пожелал здоровья, счастья и душевного спокойствия всем христианским верующим, особенно тем, кто сегодня празднует именины.