Президент поздравил граждан с Рождеством Богородицы

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Это первый большой праздник церковного года, он отмечается в равной степени Православной и Католической церковью. Рождество Пресвятой Богородицы мы празднуем, вспоминая молитвы родителей Иоахима и Анны, которые очень сильно хотели ребёнка.

Наш народ отмечает этот день как начало осенней поры, когда труженики приступают к полевым работам и воздают благодарность Святой Марии за помощь в сборе урожая, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, который поздравил всех с этим большим церковным праздником.

– Отдельные поздравления жителям сёл и городов, где сегодня отмечается храмовый праздник, а также людям, нареченным именами Мария или Марин. Пусть Пресвятая Богородица поможет нам во всех делах! – пожелал он.