Президент поздравил граждан с Рождеством Богородицы

Президент поздравил граждан с Рождеством Богородицы

Это первый большой праздник церковного года, он отмечается в равной степени Православной и Католической церковью. Рождество Пресвятой Богородицы мы празднуем, вспоминая молитвы родителей Иоахима и Анны, которые очень сильно хотели ребёнка.

Наш народ отмечает этот день как начало осенней поры, когда труженики приступают к полевым работам и воздают благодарность Святой Марии за помощь в сборе урожая, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, который поздравил всех с этим большим церковным праздником.

– Отдельные поздравления жителям сёл и городов, где сегодня отмечается храмовый праздник, а также людям, нареченным именами Мария или Марин. Пусть Пресвятая Богородица поможет нам во всех делах! – пожелал он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md