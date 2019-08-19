Президент поздравил граждан с Преображением

Президент поздравил граждан с Преображением

Сегодня Православная церковь празднует Преображение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это один из 12 важнейших православных праздников и обозначает момент, когда Иисус преобразился в лице на горе Фавор, а апостолы убедились в том, что Спаситель не только Божий Пророк, но и Сын Божий.

Это событие описано в Евангелии как свидетельство одного из чудес, совершенных Христом. Данный праздник считается рубежом между летом и осенью. Сегодня православные верующие приносят в церковь гроздья винограда, поскольку в этот день освящается новый урожай винограда и молодое вино.

По случаю этого великого праздника президент Игорь Додон пожелал всем жителям Молдовы благополучия и процветания.

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