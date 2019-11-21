Президент поздравил граждан с праздником Святых Архангелов Михаила и Гавриила

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Православные верующие отмечают сегодня Собор Святых Архангелов Михаила и Гавриила и прочих Небесных сил бесплотных.

Святые Архангелы Михаил и Гавриил вместе с целым сонмом ангелов защищают людей на протяжении всей жизни и служат путеводными звездами на пути в рай. Они считаются божественными существами, наблюдающими за простыми смертными, и заботятся о том, чтобы их души были очищены от грехов, в связи с чем многие семьи выбирают их своими покровителями и духовными защитниками дома и хозяйства.

По случаю праздника глава государства поздравил всех, кто наречен именами Михаил и Гавриил, и тех, чьи населенные пункты отмечают храм. Игорь Додон желает всем душевного спокойствия, здоровья, процветания и помощи архангелов во всех добрых делах.